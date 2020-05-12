Работник вычислительного центра ПФР назначил вымышленным людям пенсию и получал ее сам на протяжении нескольких лет.
"По версии следствия, мужчина, работая в должности руководителя группы эксплуатации средств вычислительной техники и программного сопровождения государственного учреждения — центра назначения, перерасчета и выплаты пенсии Пенсионного фонда России в Республике Ингушетия, внес в базу данных ложные сведения о назначении пенсии по старости троим несуществующим гражданам", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
На основании сведений, которые 38-летний мужчина внес в базу данных, с декабря 2011 года по апрель 2019 года перечислялись пенсионные выплаты, их общая сумма составила более 3,5 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, отделение Пенсионного фонда обратилось с иском о взыскании денежных средств в счет возмещения причиненного ущерба, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Ингушетии при оформлении ДТП погиб сотрудник полиции.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.