Сотрудника Пенсионного фонда в Ингушетии обвиняют в хищениях

Работник вычислительного центра ПФР назначил вымышленным людям пенсию и получал ее сам на протяжении нескольких лет.

"По версии следствия, мужчина, работая в должности руководителя группы эксплуатации средств вычислительной техники и программного сопровождения государственного учреждения — центра назначения, перерасчета и выплаты пенсии Пенсионного фонда России в Республике Ингушетия, внес в базу данных ложные сведения о назначении пенсии по старости троим несуществующим гражданам", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

На основании сведений, которые 38-летний мужчина внес в базу данных, с декабря 2011 года по апрель 2019 года перечислялись пенсионные выплаты, их общая сумма составила более 3,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, отделение Пенсионного фонда обратилось с иском о взыскании денежных средств в счет возмещения причиненного ущерба, добавили в ведомстве.

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