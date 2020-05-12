Бухгалтера райотдела полиции в Якутии осудили за мошенничество

Жительницу Якутии, которая работала бухгалтером отдела МВД по Ленскому району, осудили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: хищения в крупном размере, подделка документов, мошенничество и неисполнение судебных актов.

"Следствием и судом установлено, что в период с января 2016 по июль 2018 года бухгалтер совершала хищение и присвоение денежных средств, выделенных из федерального бюджета на нужды районного отдела полиции, после чего с целью придания официальным документам подлинной формы вносила в них приписки и иные заведомо ложные сведения", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

В суде выяснилось, что ущерб, причиненный бывшим бухгалтером бюджету райотдела полиции, составил около 3 миллионов рублей.

Обвиняемая в полном объеме признала вину, в связи с чем рассмотрение уголовного дела в суде проходило в особом порядке.

Женщину приговорили к наказанию в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Якутии возбудили уголовное дело в отношении ветеринара, который отдал указание умертвить более 200 собак и кошек в местном пункте передержки.