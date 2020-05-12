Прокуратурой Республики Алтай передано в суд уголовное дело о присвоении бюджетных средств при строительстве горнолыжного комплекса "Манжерок".
В присвоении обвиняется генеральный директор строительной компании, которая по госконтракту возводила систему искусственного оснежения горнолыжного комплекса.
"При выполнении работ обвиняемый дал указание работникам организации установить оборудование (подающую трубу), не соответствующее проектно-сметной документации и значительно меньшей стоимостью. В дальнейшем он предъявил заказчику подложные документы о выполнении работ по установке трубы надлежащего качества", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Разница в стоимости оплаченных и фактически выполненных строительной организацией работ составила более 10,1 млн рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай. На имущество обвиняемого наложен арест, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что на Алтае сиротам купили непригодные для жизни квартиры.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.