На Алтае при строительстве горнолыжного комплекса украли 10 млн рублей

Прокуратурой Республики Алтай передано в суд уголовное дело о присвоении бюджетных средств при строительстве горнолыжного комплекса "Манжерок".

В присвоении обвиняется генеральный директор строительной компании, которая по госконтракту возводила систему искусственного оснежения горнолыжного комплекса.

"При выполнении работ обвиняемый дал указание работникам организации установить оборудование (подающую трубу), не соответствующее проектно-сметной документации и значительно меньшей стоимостью. В дальнейшем он предъявил заказчику подложные документы о выполнении работ по установке трубы надлежащего качества", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Разница в стоимости оплаченных и фактически выполненных строительной организацией работ составила более 10,1 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай. На имущество обвиняемого наложен арест, добавили в ведомстве.

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