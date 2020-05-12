Суд арестовал на два месяца организатора хосписа в Подмосковье

Организатора частного хосписа в Красногорске, где после пожара в понедельник погибли одиннадцать человек, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дмитрий Новиков, который арендовал дом в Подмосковье и организовал там частный хоспис для пожилых людей, арестован судом на два месяца, до 11 июля.

"По данным следствия, подозреваемый арендовал загородный дом с целью использования его для возмездного проживания в нём лиц пожилого возраста за плату в размере от 1000 до 1200 рублей в сутки с каждого постояльца. Всего в доме проживали 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

После пожара в ночь на 11 мая были обнаружены тела девяти человек, еще девять были доставлены в больницу. Позже две пенсионерки скончались в реанимации.

По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электропроводки.

На допросе у следователя обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что СК возбудил уголовное дело после пожара в больнице Санкт-Петербурга, где погибли люди.