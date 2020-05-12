На ветеринарного врача в Якутске завели дело из-за умерщвления животных

Уголовное дело о превышении должностных полномочий завели на бывшего начальника Управления ветеринарии города Якутска, его подозревают в превышении должностных полномочий.

"По данным следствия, в марте 2020 года в связи с выявлением на территории пункта передержки животных в городе Якутске факта бешенства подозреваемый издал приказ об умерщвлении содержащихся там больных и подозрительных животных", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Республике Саха.

Это было сделано вопреки требованиям Федерального закона об ответственном обращении с животными.

Всего усыпили 201 животное, собак и кошек, без проведения наблюдений, изоляции и вакцинирования, как это предписывают санитарные нормы.

Когда данные факты попали в сми, это вызвало широкий резонанс среди местного населения, начальник Управления ветеринарии был уволен.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, уточнили в ведомстве.

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