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Источник Правда.Ру

Организатору хосписа, где в пожаре погибли люди, предъявлено обвинение

Происшествия

Организатор частного хосписа в Красногорске, где в результате пожара погибли 11 человек, признал вину. 

Владельцу частного хосписа в Подмосковье, где в понедельник произошел пожар Следственный комитет России по Московской области предъявил обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц. 

Как уже сообщалось, в ночь на 11 мая 2020 года в здании, где располагался частный хоспис для проживания пожилых людей, произошел пожар. В ходе тушения возгорания были обнаружены тела девяти пенсионеров, еще девять человек госпитализировали, шестеро из них в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. 

В последующем две пенсионерки скончались в больнице. Таким образом, количество жертв пожара увеличилось до 11 человек

Организатор частного хосписа Дмитрий Новиков был задержан. 

"На допросе у следователя обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе СК РФ. 

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что СК возбудил уголовное дело после пожара в больнице Санкт-Петербурга, где погибли пять человек. 

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Темы ск рф пожар хоспис красногорск
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