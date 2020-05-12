В Приморье в суд направлено дело о контрабанде леса на 450 млн рублей

В Приморском крае будут судить руководителя подразделения транснациональной преступной организации, которая занималась контрабандой ценных пород леса в Китай.

Жителя Приморья обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса, в том числе в руководстве преступным сообществом и контрабанде.

По версии следствия, к преступной деятельности мужчину привлекла знакомая гражданка Китая. Транснациональная преступная группа с 2016 года занималась незаконным экспортом из России ценных пород древесины.

"Мужчина руководил подразделением, функционирующим на территории России. Он привлекал людей для участия в организованной группе, принимал решения, связанные с планированием и организацией преступной деятельности соучастников, распределял между ними роли, контролировал исполнение, разрабатывал меры конспирации и защиты от разоблачения. Также он обеспечивал перевозку товара и подготовку на него подложных документов для представления в таможенные органы", — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

За три года преступники переправили за границу по подложным документам более 20 тысяч кубометров дуба монгольского, почти 3 тысячи кубометров маньчжурского ясеня. Ущерб составил порядка 450 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как сотрудники ФСБ в Смоленской области задержали преступников, вывозивших драгоценные металлы за рубеж тоннами.