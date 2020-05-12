Пожар произошел утром 9 мая в одном из фермерских хозяйств в Башкирии. Погибли шесть человек.
Директору крестьянского хозяйства в Башкирии предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
"По версии следствия, директор крестьянского хозяйства незаконно переоборудовал второй этаж складского помещения для временного проживания, где разместил семерых работников тепличного хозяйства. Несмотря на то, что директору было известно, что электрическая сеть в помещении работает в аварийном пожароопасном режиме и не отвечает предъявляемым требованиям, он не принял должных мер по обеспечению мер противопожарной безопасности в помещении", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
В результате пожара погибли шестеро работников теплицы, еще один мужчина получил ожоги и был госпитализирован.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пятерых пациентов в результате пожара в больнице Санкт-Петербурга.
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