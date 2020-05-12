После пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где погибли пять человек, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Согласно последним данным, пожар произошел на шестом этаже восьмиэтажного здания в отделении реанимации.
Площадь возгорания составила порядка 10 квадратных метров, локализовать пожар удалось в течение 25 минут.
Погибли пять человек, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких. У всех погибших пациентов был ранее диагностирован коронавирус. Часть больницы некоторое время назад была перепрофилирована под лечение больных с COVID-19.
По предварительным данным. причиной возгорания могло стать короткое замыкание электрооборудования, возможно, неисправность одного из аппаратов ИВЛ.
На месте происшествия работает следственная группа. Проводятся первоначальные следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, отметили в пресс-службе СК РФ.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что прокуратура взяла на особый контроль пожар в подмосковном хосписе, который произошел в понедельник, и где погибли девять человек.
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