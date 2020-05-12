СК возбудил уголовное дело после пожара в больнице Санкт-Петербурга

После пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где погибли пять человек, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Согласно последним данным, пожар произошел на шестом этаже восьмиэтажного здания в отделении реанимации.

Площадь возгорания составила порядка 10 квадратных метров, локализовать пожар удалось в течение 25 минут.

Погибли пять человек, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких. У всех погибших пациентов был ранее диагностирован коронавирус. Часть больницы некоторое время назад была перепрофилирована под лечение больных с COVID-19.

По предварительным данным. причиной возгорания могло стать короткое замыкание электрооборудования, возможно, неисправность одного из аппаратов ИВЛ.

На месте происшествия работает следственная группа. Проводятся первоначальные следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, отметили в пресс-службе СК РФ.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что прокуратура взяла на особый контроль пожар в подмосковном хосписе, который произошел в понедельник, и где погибли девять человек.