Прокуратура взяла на особый контроль дело о пожаре в хосписе

Уголовное дело о пожаре в частном хосписе в Подмосковье, где погибли девять человек, взяли на особый контроль в прокуратуре Московской области.

"Прокуратура Московской области установила особый контроль и осуществляет надзор за ходом расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ СК России по Московской области по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) по факту смерти девяти человек в результате пожара в пансионате для пожилых людей в городском округе Красногорск", — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Также по поручению прокурора Московской области проводится прокурорская проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Напомним, что ранее "Правда.Ру" сообщала о задержании владельца частного хосписа в Подмосковье, где в понедельник в результате пожара погибли девять человек и еще девять попали в больницу.