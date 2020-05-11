В Вологодской области паводок пошел на спад

Вода сошла в двух районах Вологодской области, однако режим ЧС там пока отменять не спешат.

Полностью освободились от воды придомовые территории в Верховажском и Харовском районах Вологодской области, сообщили в региональном ГУ МЧС.

"Несмотря на снижение уровней воды в реках и стабилизацию ситуации, специалисты продолжают следить за развитием паводковой обстановки, в Верховажском районе пока сохраняется режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", — отметили в ведомстве.

В Усть-Кубинском районе остаются подтопленными 16 придомовых территории, где проживают 46 человек. Также подтоплен один участок автомобильной дороги и два моста.

Все еще нарушено автомобильное сообщение с 6 населенными пунктами, где проживают 340 человек.

Для проведения аварийно-восстановительных работ и мониторинга обстановки задействована группировка в количестве 102 человека, 29 единиц техники, в том числе 8 плавсредств.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что в Ленинградской области в случае необходимости к борьбе с последствиями паводка готовы подключиться военные.