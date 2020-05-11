Им грозит штраф и проверка на причастность к возникновению лесных пожаров.
Полиция Киевской области задержала 16 человек, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.
Туристов-экстремалов обнаружили сотрудники украинских правоохранительных органов во время патрулирования закрытой для посещения территории, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Нарушителей задержали около поселка Полесское, вблизи города Припять, а также около объекта "Чернобыль-2". Всем задержанным придется заплатить штраф.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что туристов также проверят на возможную причастность к поджогам на территории зоны отчуждения.
Напомним, что в начале апреля внутри зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС вспыхнули несколько крупных природных пожаров. Основной версией их возникновения называют умышленные поджоги сухой травы.
Сгорели крупный участок леса и несколько сел, жители которых были эвакуированы после аварии на станции в 1986 году.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что на территории России в настоящий момент действуют 55 природных пожаров.
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