В России действуют 55 лесных пожаров

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 10 мая, в России ликвидировали 105 лесных пожаров на площади более 11 тысяч гектаров.

При этом на начало дня 11 мая продолжало действовать 55 лесных пожаров на территории 13 регионов.

По данным пресс-службы ФБУ "Авиалесоохрана", общая площадь, пройденная огнем, по этим возгораниям составляет — 11 833 гектаров. Из них 16 пожаров, которые занимают более половины всей площади, находятся в Забайкальском крае.

В тушении принимают участие более трех тысяч человек, задействовано 618 единиц техники, 16 воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано 44 воздушных судна.

Режим ЧС введен в 5 субъектах Российской Федерации: на всей территории Республики Тыва, Забайкальского, Красноярского края, в Сковородинском и Тындинском муниципальных районах Амурской области, в Оренбургском муниципальном районе Оренбургской области.

Особый противопожарный режим на данный момент объявлен в 59 субъектах Российской Федерации.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Подмосковье задержан владелец частного хосписа, где в пожаре погибли девять человек.