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Источник Правда.Ру

Чиновника будут судить за махинации с благоустройством

Происшествия » Человеческий фактор

Почти полтора миллиона рублей потерял бюджет Новосибирской области из-за махинаций при благоустройстве территории в поселке Колывань.

Бывшего главу администрации рабочего поселка обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как выяснило следствие, в 2017 году в поселке в рамках региональной программы в сфере ЖКХ должны были проходить работы по благоустройству социальных и культурных объектов. Для этого с местной строительной компанией заключили договор на выполнение работ по наведению порядка на территории вокруг дома культуры и ремонту здания ЗАГСа.

"При исполнении контракта подрядчик не выполнил все предусмотренные проектной документацией работы, причинив таким способом муниципальному образованию ущерб на сумму почти 1,4 млн рублей. Несмотря на это, глава поселка подписал акты выполненных работ", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Колыванский районный суд для рассмотрения по существу.

В отношении руководителя строительной фирмы и организации, контролирующей строительство, судом уже вынесены обвинительные приговоры, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Кузбассе будут судить бывшего главу города Мариинска за многочисленные злоупотребления.

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Темы колывань прокуратура новосибирская область превышение полномочий
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