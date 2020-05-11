Житель Краснодара устроил резню из-за земельных претензий

Настоящая резня произошла вечером 9 мая в одном из домов барачного типа по улице 40-летия Победы в Краснодаре.

Следствие выяснило, что 69-летний местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, явился к соседям с ножом в руках. Во дворе он встретил 47-летнего мужчину и ударил его ножом в грудь.

"После этого злоумышленник зашел в дом к 74-летнему соседу, у которого в гостях находились сын с супругой. В доме злоумышленник стал высказывать претензии по поводу приватизации домов и прилегающих участков, в связи с этим между оппонентами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес хозяину дома множественные удары ножом в область груди и шеи. В результате причиненных ранений потерпевший скончался на месте", — сообщили в региональном СК РФ.

Кроме того, мужчина нанес ножевые ранения супруге хозяина дома и его сыну. На крики сбежались соседи, которые задержали злоумышленника и вызвали полицию и медиков.

В итоге 74-летний пенсионер и его сын скончались, женщина и мужчина, который получил удар ножом во дворе, находятся в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, следователем назначены судебно-медицинские экспертизы.

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