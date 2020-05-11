Настоящая резня произошла вечером 9 мая в одном из домов барачного типа по улице 40-летия Победы в Краснодаре.
Следствие выяснило, что 69-летний местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, явился к соседям с ножом в руках. Во дворе он встретил 47-летнего мужчину и ударил его ножом в грудь.
"После этого злоумышленник зашел в дом к 74-летнему соседу, у которого в гостях находились сын с супругой. В доме злоумышленник стал высказывать претензии по поводу приватизации домов и прилегающих участков, в связи с этим между оппонентами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес хозяину дома множественные удары ножом в область груди и шеи. В результате причиненных ранений потерпевший скончался на месте", — сообщили в региональном СК РФ.
Кроме того, мужчина нанес ножевые ранения супруге хозяина дома и его сыну. На крики сбежались соседи, которые задержали злоумышленника и вызвали полицию и медиков.
В итоге 74-летний пенсионер и его сын скончались, женщина и мужчина, который получил удар ножом во дворе, находятся в больнице.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, следователем назначены судебно-медицинские экспертизы.
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