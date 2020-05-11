Двое мужчин в Новосибирске ограбили пенсионерку и пошли праздновать

Грабители отняли у 80-летней пенсионерки 200 тысяч рублей. Их задержали на следующий день, когда они на берегу Оби отмечали это событие.

Инцидент произошел в ночь на 9 мая. Двое злоумышленников выставили окно и залезли в дом к 80-летней пенсионерке. Там они начали запугивать женщину и требовать у нее деньги, один из преступников ударил пожилую женщину по лицу.

"Найдя в шкафу 200 тысяч рублей, злоумышленники похитили их и скрылись, предварительно обрезав шнур телефона и подперев снаружи входную дверь палкой. О совершенном преступлении утром сообщил сын потерпевшей, пришедший к ней домой", — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В течение суток полицейские установили личности подозреваемых

Это были ранее судимые за кражи и грабежи местные жители в возрасте 29 и 36 лет. Обоих задержали на берегу реки Оби, где они распивали спиртные напитки.

Как выяснилось, часть денег мужчины успели потратить на новые телефоны, одежду, кроссовки, выпивку и развлечения. Сейчас подозреваемые находятся под стражей им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Новосибирске будут судить предпринимателя, который задолжал работникам более 70 миллионов рублей.