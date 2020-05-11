Возглавлявший Красноярский машиностроительный завод "Красмаш" Виктор Гупалов скончался в возрасте 84 лет.

Об этом сообщили в "Роскосмосе".

"На 85-м году жизни скончался Виктор Кириллович Гупалов, хозяйственный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда, Заслуженный машиностроитель СССР, генеральный директор Красноярского машиностроительного завода ("Красмаш") в 1975–2005 годах, профессор", — рассказали в ведомстве.

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