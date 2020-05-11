Убийца спрятал труп своей жертвы и скрылся, поэтому достаточно долгое время его не удавалось найти.
В конце 2009 года после бесследного исчезновения женщины в Ленинградской области было возбуждено уголовное дело. Раскрыть его удалось только сейчас.
Женщина 1983 года рождения пропала в поселке Громово Приозерского района Ленинградской области осенью 2009 года. Как сообщили в Следственном комитете по Ленинградской области, недавно по подозрению в преступлении удалось установить и задержать уроженца города Йошкар-Олы 1979 года рождения.
"По данным следствия, в сентябре 2009 года подозреваемый, находясь в квартире со своей сожительницей, на почве личных неприязненных отношений, возникших в результате ссоры, нанес ей множественные удары, от которых пострадавшая скончалась на месте. С целью сокрытия совершенного преступления мужчина спрятал тело в подпольном помещении квартиры и скрылся с места совершения преступления", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.
В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, в ходе допроса вину в совершении преступления он признал.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что СК в Ленобласти возбудил уголовное дело после нападения собаки на ребенка.
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