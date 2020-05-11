Житель Москвы расстрелял двоих и хотел покончить с собой

Бытовой конфликт закончился стрельбой в подъезде одного из жилых домов в Москве. Двоих доставили в больницу, один человек погиб.

Следственный комитет по городу Москве возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство двух человек и незаконном хранении оружия.

"По данным следствия, 10 мая 2020 года на лестничной площадке в подъезде жилого дома по улице Митинской в городе Москве, между двумя знакомыми произошел конфликт, в ходе которого один из молодых мужчин выстрелил в знакомого, его маму и себе в область шеи", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

От полученных ранений на месте скончался один из потерпевших 1996 года рождения. Его мать доставили в больницу, где ей оказывают медицинскую помощь. Стрелявший также был госпитализирован, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Устанавливаются все детали произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается, — добавили в ведомстве.

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