Девушка с коронавирусом сбежала из больницы в Сочи

Полиция разыскивает девушку с подтвержденным коронавирусом, которая перелезла через забор сочинской больницы и сбежала.

Как сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, 28-летняя женщина прибыла в Сочи из Москвы 25 апреля.

По правилам, девушка была помещена в обсерватор, у нее взяли анализы на коронавирус. Диагноз подтвердился 5 мая.

Пациентку перевели во вторую инфекционную больницу города Сочи. По словам врачей, состоянии ее было удовлетворительным, клинически заболевание не проявлялось.

Перелезла через бетонный забор и сбежала

В ночь на девятое мая женщина самовольно покинула лечебное учреждение. Она перелезла через бетонный забор больницы и сбежала, сообщили в оперштабе Краснодарского края. В данный момент ее разыскивает полиция, поскольку она представляет угрозу здоровью окружающих.

По данным на 11 мая, общее количество заразившихся коронавирусом на Кубани составляет 2027 человек, из них 108 детей. Умерли 22 пациента, 662 выздоровели. За прошедшие сутки зафиксировано 98 новых случаев заражения.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что за 24 часа в России были выявлены более 11,6 тысячи случаев заболевания коронавирусом.