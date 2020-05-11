Бывший губернатор Рязанской области и сенатор Олег Ковалев умер от остановки сердца после продолжительной болезни.
Об этом рассказал глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Олег Иванович скончался этой ночью от остановки сердца. Он долго боролся с серьезным заболеванием", — сообщил Тимченко.
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