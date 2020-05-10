10 человек погибли на пожаре в подмосковном частном хосписе

Сегодня ночью в подмосковном Красногорске загорелся частный хоспис "Второй дом".

В здании находились 37 человек. Из них 18 - лежачие.

По информации пресс-службы МЧС по МО, 10 постояльцев хосписа погибли. 20 человек сумели выбраться самостоятельно.

В тушении пожара были задействованы 15 спецмашин, 55 пожарных МЧС, 15 карет Скорой помощи.

В настоящее время огонь потушен. Очаг возгорания составил 15 кв.м.

Медпомощь понадобилась 20 проживавшим в хосписе. 9 из них доставлены в больницу.

На месте трагедии работают следователи. По предварительной версии смерть 10 подопечных "Второго дома" вызвана отравлением угарным газом.