Сегодня ночью в подмосковном Красногорске загорелся частный хоспис "Второй дом".
В здании находились 37 человек. Из них 18 - лежачие.
По информации пресс-службы МЧС по МО, 10 постояльцев хосписа погибли. 20 человек сумели выбраться самостоятельно.
В тушении пожара были задействованы 15 спецмашин, 55 пожарных МЧС, 15 карет Скорой помощи.
В настоящее время огонь потушен. Очаг возгорания составил 15 кв.м.
Медпомощь понадобилась 20 проживавшим в хосписе. 9 из них доставлены в больницу.
На месте трагедии работают следователи. По предварительной версии смерть 10 подопечных "Второго дома" вызвана отравлением угарным газом.
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