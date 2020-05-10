Роскосмос подтверждает взрыв баков "Фрегат-СБ" на орбите Земли

ТАСС, со ссылкой на Роскосмос сообщает о том, что в ЦНИИмаш подтвердили взрыв баков разгонного блока "Фрегат-СБ".

"По сообщению ЦНИИМАШ, на основе анализа измерительной информации автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве подтверждено разрушение сбрасываемого блока баков разгонного блока "Фрегат-СБ", — сообщили в Роскосмосе.

В настоящее время специалисты проверяют параметры орбит, а также уточняют их количество.