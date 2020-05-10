ТАСС, со ссылкой на Роскосмос сообщает о том, что в ЦНИИмаш подтвердили взрыв баков разгонного блока "Фрегат-СБ".
"По сообщению ЦНИИМАШ, на основе анализа измерительной информации автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве подтверждено разрушение сбрасываемого блока баков разгонного блока "Фрегат-СБ", — сообщили в Роскосмосе.
В настоящее время специалисты проверяют параметры орбит, а также уточняют их количество.
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