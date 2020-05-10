На сайте ГСУСК сообщается о том, что на северо-западе Москвы из-за конфликта мужчина убил своего знакомого и ранил его мать.
"По данным следствия, 10 мая 2020 года на лестничной площадке в подъезде жилого дома по улице Митинской в городе Москве между двумя знакомыми произошёл конфликт, в ходе которого один из молодых мужчин выстрелил в знакомого, его маму", — говорится в сообщении.
Потерпевший мгновенно скончался, а его мать находится под наблюдением врачей.
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