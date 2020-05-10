В Москве в результате конфликта мужчина убил своего знакомого

На сайте ГСУСК сообщается о том, что на северо-западе Москвы из-за конфликта мужчина убил своего знакомого и ранил его мать.

"По данным следствия, 10 мая 2020 года на лестничной площадке в подъезде жилого дома по улице Митинской в городе Москве между двумя знакомыми произошёл конфликт, в ходе которого один из молодых мужчин выстрелил в знакомого, его маму", — говорится в сообщении.

Потерпевший мгновенно скончался, а его мать находится под наблюдением врачей.