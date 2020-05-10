В Ленобласти собака искусала девятилетнюю девочку

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству РИА "Новости" о том, что 9 мая в поселке Большое Поле в Ленинградской области на десятилетнюю девочку напала соседская по дачному участку собака.

Стало известно, что собака породы питбуль искусала маленькую девочку. Пострадавшую доставили в больницу с ранами кистей рук и лица.

По данному происшествию проводится проверка.