Источник в правоохранительных органах сообщил агентству РИА "Новости" о том, что 9 мая в поселке Большое Поле в Ленинградской области на десятилетнюю девочку напала соседская по дачному участку собака.
Стало известно, что собака породы питбуль искусала маленькую девочку. Пострадавшую доставили в больницу с ранами кистей рук и лица.
По данному происшествию проводится проверка.
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