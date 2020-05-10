Ранее СМИ сообщали о том, что при пожаре в столичной больнице имени С. И. Спасокукоцкого погибла одна пациентка. Источник сообщил телеканалу "НТВ", что женщина была подключена к аппарату ИВЛ.
"В результате пожара в больнице погиб больной, зараженный коронавирусной инфекцией, он был на ИВЛ. В настоящий момент причина смерти выясняется", — сообщил источник.
По словам источника, причина возгорания находилась в самом аппарате ИВЛ из-за него неисправности.
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