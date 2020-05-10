Пациентка, погибшая при пожаре в московской больнице, находилась на ИВЛ

Ранее СМИ сообщали о том, что при пожаре в столичной больнице имени С. И. Спасокукоцкого погибла одна пациентка. Источник сообщил телеканалу "НТВ", что женщина была подключена к аппарату ИВЛ.

"В результате пожара в больнице погиб больной, зараженный коронавирусной инфекцией, он был на ИВЛ. В настоящий момент причина смерти выясняется", — сообщил источник.

По словам источника, причина возгорания находилась в самом аппарате ИВЛ из-за него неисправности.