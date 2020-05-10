Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о пьяном водителе, который был задержан полицией после того, как тот насмерть сбил 13-летнюю девочку.
"Сотрудниками подмосковной полиции в кратчайшие сроки задержан водитель, совершивший наезд на ребенка в поселении Немчиновка и скрывшийся с места происшествия. В результате аварии погибла 13-летняя девочка", — сказала официальный представитель МВД.
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