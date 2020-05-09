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Украинец покончил с жизнью в Антарктиде

Происшествия » Человеческий фактор

Национальный антарктический научный центр сообщил о смерти участника украинской экспедиции. Мужчину подозревают в самоубийстве.

"Вчера, 8 мая 2020 года, на станции "Академик Вернадский" погиб повар 25-й украинской антарктической экспедиции Василий Омелянович. Министерство образования и науки Украины и Национальный антарктический научный центр искренне сочувствуют родителям, брату, друзьям и близким Василия", — сообщил центр на своей страничке в Facebook.

Предварительно предположили, что мужчина покончил с собой из-за личных проблем.

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