Крымский тренер MMA избил продавщицу из-за замечания про маску

Телеканал "РЕН ТВ" сообщил об избиении продавщицы тренером боев MMA из-за просьбы не посещать магазин без медицинской маски.

По сведениям телеканала, боец пришел в один из магазинов Крыма со своей девушкой. На молодых людях не было медицинских масок, в связи с чем сотрудница магазина сделала им замечание.

После этого спортсмен вышел на улицу, а его женщина вступила с продавщицей в конфликт. Мужчина вернулся и несколько раз ударил сотрудницу магазина.