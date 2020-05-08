В Петербурге задержали 58-летнего мужчину, его подозревают в похищении и покушении на мошенничество.
По версии следствия, подозреваемый вместе с подельниками, личности которых устанавливают, похитил местную жительницу 1962 года рождения.
Целью злоумышленников было завладеть ее квартирой в одном из домов на проспекте Народного Ополчения.
"Подозреваемый с соучастниками путем обмана принудили потерпевшую передать им документы, подтверждающие право собственности на квартиру, а также заключить договор купли-продажи и написать расписку о получении денежных средств за якобы проданную квартиру", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Зарегистрировать договор похитители не успели, поскольку подозреваемый был задержан 7 мая сотрудниками правоохранительных органов. Его соучастники в данный момент устанавливаются.
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