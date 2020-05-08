Бывший гендиректор юридической фирмы мошенническим способом обналичил материнский капитал на 15 миллионов рублей.
Следствием установлено, что обвиняемый подыскивал держателей сертификатов материнского капитала, затем он уговаривал женщин к заключению договоров займа с подконтрольными ему микрофинансовыми организациями. Кроме того, юрист составлял фиктивные договоры купли-продажи квартир и таким образом обналичивал сертификаты.
Улучшать жилищные условия своих клиентов юрист не планировал, а забирал деньги себе, либо возвращал только их часть.
"Потерпевшими по уголовному делу признан 21 житель городов Новокузнецк, Осинники, Калтан, а также Новокузнецкого района. Все они в результате были лишены права на меры господдержки в рамках программы материнского капитала. При этом 12 женщин, а также члены их семей, лишились прав на приобретенные в собственность жилые помещения", — сообщили в региональном ГУ МВД.
Общая сумма причиненного ущерба составила 15 миллионов рублей.
В настоящий момент уголовное дело передано в суд, на имущество фигуранта наложен арест.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Новокузнецке обнаружились мошенничества в сфере нацпроектов.
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