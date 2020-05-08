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Источник Правда.Ру

Житель Калининградской области до смерти забил собственную мать

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Мужчина в пьяном виде избил собственную мать, 65-летняя женщина через три дня скончалась в больнице.

Сотрудники СК России по Калининградской области передали в суд уголовное дело в отношении 41-летнего жителя поселка Белый Яр Правдинского района.

"По версии следствия, 23 сентября 2019 года обвиняемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с матерью, нанес 65-летней женщине множество ударов металлическим костылем и кулаками по голове и телу. Противоправные действия обвиняемого были пресечены соседями, прибежавшими на крики пожилой женщины о помощи", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Позже экспертиза установила, что мужчина нанес потерпевшей не менее 34 ударов. От полученных травм пожилая женщина умерла в больнице через трое суток.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Калининграде задержали женщину за продажу контрафактных лекарств.

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Темы ск рф убийство калининградская область
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