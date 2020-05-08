Тело пропавшего в Башкирии мальчика нашли в реке

Девятилетний мальчик пропал в Гафурийском районе Республики Башкортостан 22 апреля. Его поиски продолжались на протяжении последних двух недель.

По факту исчезновения мальчика в Следственном комитете России по Республике Башкортостан было возбуждено уголовное дело.

"Как установлено следствием, днем 22 апреля 2020 мальчик вышел из дома своего деда в селе Нижний Ташбукан Гафурийского района, где находился в гостях вместе с родителями, после чего ушел в неизвестном направлении. Родители ребенка, заметив его отсутствие, начали поиски, после чего обратились в правоохранительные органы", — сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

В поисках ребенка участвовали сотрудники правоохранительных органов, МЧС, районной администрации и общественных организаций. В общей сложности более 200 человек.

Была задействована специальная техника, в том числе квадрокоптеры, гидроциклы и водный транспорт.

Тело ребенка было извлечено из реки 8 мая 2020 года без видимых телесных повреждений, с признаками смерти в результате утопления, добавили в СК РФ.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Башкирии местного жителя обвиняют в убийстве шести человек.