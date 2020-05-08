На Кубани суд рассмотрит дело о мошенничестве на 8 миллионов рублей

В Краснодарском крае в суд передано уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Краснодара, его обвиняют в мошенничестве на 8 миллионов рублей.

"По данным следствия, обвиняемый с июня 2017 года по сентябрь 2019 года заключил с пятью гражданами договоры на оказание услуг по изготовлению, доставке и установке оконных конструкций. В общей сложности потерпевшие перевели на банковский счет мужчины свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей. Однако злоумышленник не выполнил взятые на себя обязательства, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В тот же период времени обвиняемый убедил двоих местных жителей в том, что является подрядчиком одной из строительных компаний, и может продать им квартиры в строящихся домах с существенной скидкой.

Таким образом, мужчина получил еще более 6 миллионов 800 тысяч рублей и обещаний своих также не выполнил.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Краснодаре руководители местной строительной компании обманули дольщиков почти на 2 миллиарда рублей.