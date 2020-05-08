Более ста боевых гранат нашли в сарае у жителя Оренбургской области

Целый арсенал оружия, включая автоматы, гранаты и патроны, изъяли у жителя города Бузулука Оренбургской области.

Склад оружия мужчина, работающий сварщиком на одном из предприятий города, устроил в своем сарае. Оттуда полицейские изъяли автоматы Калашникова, пистолет, обрез, патроны и сотню осколочных гранат.

"Сотрудники уголовного розыска установили 43-летнего жителя города Бузулука, сварщика одного из городских предприятий, который незаконно хранил в своем сарае огнестрельное оружие и боеприпасы. В надворной постройке правоохранители обнаружили более 100 гранат "Ф-1", взрыватели, ручные дымовые гранаты, два автомата Калашникова, револьвер, обрез ружья и более 1,7 тыс. патронов разного калибра", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Экспертиза показала, что автоматы, револьвер, пистолеты — это огнестрельное оружие, пригодное для стрельбы. Патроны, гранаты, взрыватели к ним являются боеприпасами.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия, добавила представитель ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Оренбургской области задержали банду автоподставщиков.