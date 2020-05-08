В суд направлено дело поджигателей ресторана в Находке

Двое жителей Приморья в декабре 2018 года подожгли ресторан в Находке. Ущерб для собственников бизнеса составил более 35 миллионов рублей.

Как удалось установить следователям, в декабре 2018 года житель Приморья 1988 года рождения за 10 тысяч рублей уговорил своего знакомого помочь ему в поджоге ресторана, расположенного на проспекте Мира в городе Находке.

В результате поджога здание выгорело практически полностью, сумма причиненного собственникам ущерба превысила 35 миллионов рублей.

Полиции удалось установить личности поджигателей и задержать обоих. Оказалось, что поджогом их преступная деятельность на ограничивалась.

"При проведении обыска у одного из фигурантов было обнаружено и изъято нарезное огнестрельное оружие с боеприпасом, изготовленное самодельным способом. А у организатора поджога сотрудники уголовного розыска нашли наркотическое средство. Установлено, что он незаконно приобрел партию гашишного масла массой 35 граммов с целью дальнейшей перепродажи и извлечения выгоды", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Так, к статье о поджоге добавились статьи о незаконном хранении оружия и наркотиков. Мужчинам может грозить до 20 лет лишения свободы.

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