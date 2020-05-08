Жителя Чебоксар будут судить за реабилитацию нацизма

В Республики Чувашия 21-летний житель Чебоксар пойдет под суд за публичное одобрение и реабилитацию действий нацистов в годы Второй мировой войны.

Прокуратура Чувашской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего молодого человека, жителя города Чебоксары. Его обвиняют по статье уголовного кодекса РФ о реабилитации нацизма.

"По версии следствия, в декабре 2017 года молодой человек разместил на популярном интернет-ресурсе изображение с комментарием, содержащим одобрение нацистских действий, отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, героизацию действий фашистов, принижение значимости Победы советского народа", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

С момента размещения публикации обвиняемый умышленно не удалял ее на протяжении двух с лишним лет. То есть до января 2020 года, его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Также в прокуратуре отмечают, что молодой человек уже неоднократно ранее привлекался к административной ответственности за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской атрибутики.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Верховный Суд Чувашской Республики для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

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