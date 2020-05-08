Жителя Владикавказа задержали за преступления двадцатилетней давности

Несмотря на то что преступления были совершены более 20 лет назад, задержанному предъявлены обвинения.

Житель города Владикавказа был задержан на территории одного из регионов России и этапирован к месту проведения следственных действий.

Сейчас мужчине 40 лет, преступления, в которых его обвиняют, были совершены более 20 лет назад.

"26 января 2000 года в селении Майском Пригородного района Республики Северная Осетия неизвестные с применением огнестрельного оружия и насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений совершили похищение двух жителей Пригородного района", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Следователям удалось установить участников преступной группы. Четверых из них уже поймали и приговорили к длительным срокам наказания.

Остальных объявили в федеральный розыск, им были заочно предъявлены обвинения в похищении человека, разбое и вымогательстве.

"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и задержание других соучастников преступной группы", — добавили в пресс-службе ведомства.

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