В Воронежской области преступники украли удобрения на 1,5 млн рублей

В Воронежской области задержали группу мужчин, которые занимались кражей гербицидов с сельскохозяйственных складов.

Полицейские задержали четверых подозреваемых в возрасте от 34 до 42 лет, они промышляли кражей удобрений.

"В ходе предварительного следствия установлено, что 6 апреля в ночное время в селе Хлебном Новоусманского района подозреваемые путем повреждения защитных устройств, проникли на территорию склада, откуда похитили минеральные удобрения и имущество. Причиненный ущерб составил более 1,4 миллиона рублей", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Часть похищенного злоумышленниками оперативникам удалось изъять.

Есть вероятность, что этот случай кражи был не единственным, сейчас в полиции выясняют причастность задержанных к другим похожим эпизодам.

Все фигуранты на время расследования судом помещены под стражу. Максимальное наказание, которое им грозит, до 10 лет лишения свободы.

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