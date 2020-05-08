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Источник Правда.Ру

В Воронежской области преступники украли удобрения на 1,5 млн рублей

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Воронежской области задержали группу мужчин, которые занимались кражей гербицидов с сельскохозяйственных складов.

Полицейские задержали четверых подозреваемых в возрасте от 34 до 42 лет, они промышляли кражей удобрений.

"В ходе предварительного следствия установлено, что 6 апреля в ночное время в селе Хлебном Новоусманского района подозреваемые путем повреждения защитных устройств, проникли на территорию склада, откуда похитили минеральные удобрения и имущество. Причиненный ущерб составил более 1,4 миллиона рублей", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Часть похищенного злоумышленниками оперативникам удалось изъять.

Есть вероятность, что этот случай кражи был не единственным, сейчас в полиции выясняют причастность задержанных к другим похожим эпизодам.

Все фигуранты на время расследования судом помещены под стражу. Максимальное наказание, которое им грозит, до 10 лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Воронеже СК проверит обстоятельства обрушения балкона жилого дома. В результате инцидента тяжелые травмы получила 49-летняя женщина.

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Темы кража полиция удобрения воронежская область
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