Полиция Китая спасла 79-летнюю женщину, заживо похороненную сыном

Мужчина в северо-западной китайской провинции Шэньси был задержан полицией за то, что заживо похоронил свою 79-летнюю мать на заброшенном кладбище.

Об этом сообщила полиция округа Цзиньбянь (Китай).

Как говорится в сообщении, к правоохранителям обратилась местная жительница по фамилии Чжан. Женщина заявила, что ее 58-летний муж Ма Чжан не вернулся после того, как три дня назад ушел из дома вместе с коляской, на которую положил свою парализованную мать.

Когда полицейские нашли мужчину, он признался, что похоронил 79-летнюю мать в заброшенной кладбищенской яме.

Подтвердив местонахождение, полицейские раскопали "могилу" и услышали слабый крик о помощи. Старушка оказалась жива. Ее поместили в больницу. А сын ждет суда за попытку умышленного убийства.