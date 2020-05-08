Мужчина в северо-западной китайской провинции Шэньси был задержан полицией за то, что заживо похоронил свою 79-летнюю мать на заброшенном кладбище.
Об этом сообщила полиция округа Цзиньбянь (Китай).
Как говорится в сообщении, к правоохранителям обратилась местная жительница по фамилии Чжан. Женщина заявила, что ее 58-летний муж Ма Чжан не вернулся после того, как три дня назад ушел из дома вместе с коляской, на которую положил свою парализованную мать.
Когда полицейские нашли мужчину, он признался, что похоронил 79-летнюю мать в заброшенной кладбищенской яме.
Подтвердив местонахождение, полицейские раскопали "могилу" и услышали слабый крик о помощи. Старушка оказалась жива. Ее поместили в больницу. А сын ждет суда за попытку умышленного убийства.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Глава шестого района Праги Ондржей Коларж обратился с открытым письмом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.