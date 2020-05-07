Шесть населенных пунктов в Республике Коми отрезаны паводком

В нескольких населенных пунктах республики объявлен режим ЧС из-за подтопления домов и размытия дорог.

Уровень воды в реке Летка в Прилузском районе превысил критическую отметку, подтопленными оказались 50 жилых домов, шесть человек пришлось эвакуировать.

Местные власти приняли решение развернуть пункт временного пребывания, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на врио губернатора Владимира Уйбу.

Также на территории Усть-Куломского района размыло несколько участков автомобильных дорог. По этой причине на данный момент прервано сообщение с шестью населенными пунктами, где проживают 745 человек.

"На сегодняшний день проводится оценка ущерба и планирование ликвидационных работ. Работы по восстановлению промоин начнутся после схода талых вод", — сообщили в пресс-службе районной администрации.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Вологодской области из-за паводка отрезанными от цивилизации оказались несколько поселков и деревень.