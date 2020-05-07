Подпольный завод по производству алкоголя закрыли в Перми

Производством и продажей контрафактного алкоголя занималась преступная группа из 17 человек, в состав которой входили жители Таджикистана и россияне.

Следствие установило, что обвиняемые в марте 2018 года арендовали помещение в Перми и наладили в нем настоящий цех по производству алкогольной продукции, которую они затем продавали под видом водки, коньяка и бренди различных известных марок.

Весь процесс от разлива до нанесения поддельных акцизных марок проходил в одном помещении. Бизнес процветал чуть больше полугода, а потом всех задержали оперативники.

"При обыске было изъято почти 66 тысяч бутылок с готовой контрафактной алкогольной продукцией, а также свыше 10 тысяч литров спиртосодержащей продукции на общую сумму около 22,8 млн рублей, производственное оборудование, тара, пищевые красители и ароматизаторы, этикетки и поддельные акцизные марки", — сообщили в ГУ МВД по региону.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Сургуте из оборота изъяли десять тысяч литров незаконного алкоголя.