Из-за обильных осадков в восьми районах региона наблюдаются подтопления территорий, в одном районе введен режим ЧС.
В настоящий момент в Вологодской области подтоплен 71 придомовой участок, пять участков автодорог и два моста, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Большая часть подтопленных территорий расположена в Верховажском районе, где накануне был объявлен режим ЧС.
В Сямженском районе размыло участок дороги, оказался отрезан населенный пункт Согорки с 55 жителями. В Череповецком районе разрушен мост, отрезана деревня Нянькино с 13 жителями, там организована лодочная переправа.
"В Вожегодском районе подтопило участок автодороги, отрезаны 11 населенных пунктов с 284 жителями. В Тарногском районе из-за размыва участка дороги нет сообщения с населенным пунктом Конторка, где проживают 50 жителей. В Харовском районе размыло два участка дорог, отрезаны три населенных пункта с 406 жителями, подтоплено 15 придомовых участков в городе Харовске. В Вытегорском районе подтопило мост через реку Андома, отрезаны четыре населенных пункта с 76 жителями", — сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
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