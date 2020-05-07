Краснодарские строители обманули дольщиков почти на 2 миллиарда рублей

Уголовное дело возбуждено в отношении пяти жителей города Краснодара в возрасте от 33 до 43 лет, которые обманули более 1200 человек, обещая построить для них квартиры.

По данным следствия, обвиняемые, являясь руководителями строительной компании, активно привлекали инвестиции дольщиков в строительство трех жилых комплексов в Краснодаре.

"Не имея намерений завершить строительство, обвиняемые похитили и обратили в свою пользу денежные средства физических и юридических лиц. В результате противоправной деятельности злоумышленников потерпевшим причинён ущерб на общую сумму свыше 1 миллиарда 800 миллионов рублей", — сообщили в региональном ГУ МВД.

В роли пострадавших оказались более 1200 человек и юридических организаций.

На период предварительного следствия четверым обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному — в виде домашнего ареста, уточнили в ведомстве.

Уголовное дело передано в суд, обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Екатеринбурге мошеннику удалось обмануть дольщиков почти на три миллиарда рублей.