Уголовное дело возбуждено в отношении пяти жителей города Краснодара в возрасте от 33 до 43 лет, которые обманули более 1200 человек, обещая построить для них квартиры.
По данным следствия, обвиняемые, являясь руководителями строительной компании, активно привлекали инвестиции дольщиков в строительство трех жилых комплексов в Краснодаре.
"Не имея намерений завершить строительство, обвиняемые похитили и обратили в свою пользу денежные средства физических и юридических лиц. В результате противоправной деятельности злоумышленников потерпевшим причинён ущерб на общую сумму свыше 1 миллиарда 800 миллионов рублей", — сообщили в региональном ГУ МВД.
В роли пострадавших оказались более 1200 человек и юридических организаций.
На период предварительного следствия четверым обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному — в виде домашнего ареста, уточнили в ведомстве.
Уголовное дело передано в суд, обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Екатеринбурге мошеннику удалось обмануть дольщиков почти на три миллиарда рублей.
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