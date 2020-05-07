Биржа мошенников: аферисты обманули россиян на 100 млн рублей

Мошенники предлагали быстрый и легкий заработок, но на деле у тех, кто соглашался, получалось лишь быстро расстаться с деньгами.

Группа аферистов в Санкт-Петербурге привлекала клиентов с помощью интернет-сайтов с агрессивной рекламой, где обещался быстрый заработок с помощью высокодоходных финансовых операций.

Под видом инвестиционной компании действовал колл-центр, где работали около сорока человек.

"Работники компании убеждали граждан в безопасности и прибыльности вложения денежных средств. В случае отсутствия у граждан финансовой возможности для участия в этих проектах, менеджеры оказывали содействие в получении заемных средств в подконтрольных микрофинансовых организациях", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Присвоенные деньги соучастники тратили на личные нужды и открытие новых офисов компании в Ярославской и Московской областях.

По предварительным данным, ущерб, который нанесли злоумышленники клиентам, составил не менее 100 миллионов рублей.

"В ходе обыска в офисе компании изъято сорок компьютеров с программным обеспечением, создающим видимость успешной работы проектов, десять мобильных телефонов, электронные базы, содержащие информацию о десяти с половиной тысячах граждан, бухгалтерские документы и отчетность", — добавила представитель ведомства.

Задержаны трое подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Екатеринбурге мошеннику удалось похитить почти три миллиарда рублей.