В Приморье лжесантехники обворовывали пенсионеров

В течение года группа мужчин под видом сантехников обворовывала пенсионеров в Приморском крае.

Преступления происходили на территории города Дальнегорска, в полицию которого с ноября 2018 по ноябрь 2019 года регулярно поступали сообщения от пенсионеров о том, что после посещения сантехников у них пропадали деньги и ценные вещи.

"В ходе следствия установлено, что двое местных жителей 26 и 27 лет под видом сантехников попадали в квартиры пожилых людей, и пока один отвлекал владельца, его подельник похищал денежные средства и ценности. Кроме того, было установлено, что в октябре 2019 года они совместно с 42-летним гражданином проникли в квартиру к пенсионеру и с применением насилия похитили у него деньги", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых и задержали их. Они оказались ранее судимыми и в полиции дали признательные показания.

Общий ущерб, который злоумышленники причинили пенсионерам составил порядка 400 тысяч рублей.

Уголовное дело передано в Дальнегорский районный суд.

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