Мужчина, напавший на полицейского, взят под стражу в Москве

Со второй попытки суд взял под стражу 40-летнего мужчину, который напал на сотрудника полиции в Москве. Решающим аргументом стало то, что задержанный до нападения на полицейского, в ссоре со своим знакомым ударил его ножом.

Сотрудники Следственного комитета РФ по городу Москве расследуют уголовное дело в отношении местного жителя по статьям о применения насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство.

Как сообщалось ранее, 30 апреля 40-летний мужчина напал на участкового сотрудника полиции, который проводил обход территории на предмет контроля режима самоизоляции и остановил его для проверки документов.

В первый раз суд не стал брать задержанного под стражу, но вскоре выяснились и другие обстоятельства.

"В ходе расследования данного преступления удалось установить события, предшествовавшие нападению мужчины на сотрудника полиции. Днём 30 апреля 2020 года, незадолго до остановки его на улице полицейским, этот мужчина в квартире жилого дома в ходе ссоры со своим знакомым нанёс тому несколько колото-резаных ранений", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Во время проведения следственных действий мужчина частично признал свою вину, ему предъявлено обвинение.

После повторного ходатайства следствия обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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