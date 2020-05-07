На территории России зафиксировано 57 лесных пожаров

По данным Авиалесоохраны, на территории РФ в данный момент действуют 57 лесных пожаров. Большая их часть зафиксирована в Забайкалье и на Дальнем Востоке.

За прошедшие сутки, 6 мая, по информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, на территории России ликвидировано 77 лесных пожаров на площади 10 682 гектаров.

"По данным на 7 мая, на территории Российской Федерации действует 57 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 45 873 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", — сообщили в пресс-службе ФБУ "Авиалесоохрана".

Наиболее сложная ситуация складывается в Забайкальском крае

Здесь, на землях лесного фонда, зафиксировано 22 возгорания на площади 38720 гектаров.

На тушении задействовано 2670 человек, 529 единиц техники и 32 воздушных судна. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 13 воздушных судов, отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как военные вертолеты спасли от пожара поселок в Ульяновской области.