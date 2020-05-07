По данным Авиалесоохраны, на территории РФ в данный момент действуют 57 лесных пожаров. Большая их часть зафиксирована в Забайкалье и на Дальнем Востоке.
За прошедшие сутки, 6 мая, по информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, на территории России ликвидировано 77 лесных пожаров на площади 10 682 гектаров.
"По данным на 7 мая, на территории Российской Федерации действует 57 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 45 873 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", — сообщили в пресс-службе ФБУ "Авиалесоохрана".
Здесь, на землях лесного фонда, зафиксировано 22 возгорания на площади 38720 гектаров.
На тушении задействовано 2670 человек, 529 единиц техники и 32 воздушных судна. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 13 воздушных судов, отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как военные вертолеты спасли от пожара поселок в Ульяновской области.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В столице Катара Дохе идут боевые действия между военнослужащими из-за попытки государственного переворота. Над городом кружат боевые вертолеты.