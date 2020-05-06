В Сургуте изъяли 10 тысяч литров незаконного алкоголя

Двое жителей Сургута хранили около 10 тысяч литров спиртосодержащей жидкости без акцизных марок. Часть незаконной продукции они уже успели развезти по магазинам для продажи.

"Установлено, что двое сотрудников коммерческой организации 1977 и 1980 годов рождения незаконно приобрели немаркированную обязательными федеральными специальными марками спиртосодержащую продукцию на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. Приобретенный алкоголь с высоким содержанием спирта хранился в целях дальнейшего сбыта через розничную сеть в складском помещении", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В ходе работы из розничных магазинов и складских помещений, арендуемых организацией, полицейские изъяли около 10 тысяч литров алкогольной продукции.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте товаров без обязательной маркировки. Задержанным может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Брянске полицейские задержали наркоторговца-оптовика.