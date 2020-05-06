Во Владимирской области водитель-наркоман насмерть сбил двоих детей

Молодой человек, находящийся под воздействием наркотиков, превысил скорость и сбил насмерть двоих 13-летних детей на пешеходном переходе.

Сотрудники СК РФ во Владимирской области завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя города Коврова.

По версии следствия, вечером 4 сентября 2019 года обвиняемый в состоянии наркотического опьянения ехал на автомобиле ""БМВ" по автодороге в поселке Мелехово.

"Приближаясь к пешеходному переходу, где на правой полосе по ходу движения остановился автомобиль для пропуска пешеходов, обвиняемый, двигаясь с превышением допустимой скорости (более 91 км/ч), совершил наезд на двоих 13-летних детей. Пострадавшие получили травмы, не совместимые с жизнью", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Обвиняемый содержится под стражей, свою вину признал частично, в содеянном раскаивается, уточнили в ведомстве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Хакасии при пожаре в частном доме погиб трехлетний ребенок.