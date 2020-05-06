Молодой человек, находящийся под воздействием наркотиков, превысил скорость и сбил насмерть двоих 13-летних детей на пешеходном переходе.
Сотрудники СК РФ во Владимирской области завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя города Коврова.
По версии следствия, вечером 4 сентября 2019 года обвиняемый в состоянии наркотического опьянения ехал на автомобиле ""БМВ" по автодороге в поселке Мелехово.
"Приближаясь к пешеходному переходу, где на правой полосе по ходу движения остановился автомобиль для пропуска пешеходов, обвиняемый, двигаясь с превышением допустимой скорости (более 91 км/ч), совершил наезд на двоих 13-летних детей. Пострадавшие получили травмы, не совместимые с жизнью", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Обвиняемый содержится под стражей, свою вину признал частично, в содеянном раскаивается, уточнили в ведомстве.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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